Marapoama Dá Início a Um Novo Sistema de Coleta Seletiva de Lixo

O Setor Municipal de Meio Ambiente do município de Marapoama, em parceria com uma empresa particular, deu início a um novo sistema de coletiva seletiva de lixo. No dia 3 de setembro, todos os domicílios da cidade receberam um saco plástico de cor azul, e nele deveriam ser depositados papeis, papelão, jornal, livros, revistas em geral, garrafas plásticas, plásticos em geral e latinhas de alumínio e ferro. Nesse início de trabalho, ainda não serão recolhidos vidros.

Já ontem, dia 10, a partir das 7h00, teve início a coleta seletiva. A recomendação da Prefeitura é que o morador coloque o saco de lixo na porta de casa, e os catadores passarão recolhendo o saco com recicláveis e deixando um novo saco azul para a coleta do reciclável na próxima semana.

De acordo com a responsável pelo setor de Meio Ambiente de Marapoama, Sonia, a coleta seletiva é uma prática que vem sendo cada vez mais difundida nos município brasileiro, mas mesmo assim, apenas cerca de 10% das cidades brasileiras já aderiram à prática: “apesar da maioria da população não ter acesso à coleta seletiva em seu município, alguns materiais têm uma porcentagem grande de reciclagem, como é o caso das latas de alumínio, em que 90% do total produzido é reciclado, o que muito se deve aos catadores que vendem este resíduo para cooperativas e indústrias, aumentando a sua renda. Porém, outros produtos têm uma média de reciclagem de apenas 50%, justamente pela falta de coleta seletiva. Dependendo do método utilizado, fica difícil de reciclar o material. A separação dos resíduos nas casas é uma forma simples que já garante bons resultados. É essencial separar os materiais secos, como plásticos, papel, papelão, dos úmidos, como os restos de comida”.

Os benefícios, conforme informa a Prefeitura de Marapoama em nota oficial, são diversos: a preservação do meio ambiente, das florestas e da água, reduzindo a extração dos recursos naturais. Além da menor poluição do solo, da água e do ar, melhora a limpeza da cidade e até a prevenção de enchentes.

“Como benefícios econômicos, podemos citar a diminuição de desperdícios, menos custos com produção, menor gasto com limpeza urbana, além de geração de empregos e renda por meio da reciclagem. Apesar de a reciclagem ser cada vez mais difundida, é necessário um trabalho amplo de divulgação e implantação de novos projetos e um comprometimento de toda a população. O mundo está cada vez mais preocupado em adotar atitudes sustentáveis e a reciclagem é uma ótima solução para alguns dos problemas atuais”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local