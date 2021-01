Maquiadora Dá Dicas De Maquiagem Tendência Para Réveillon 2021

Quer arrasar na make da virada, mesmo com a restrição de números de pessoas nas festas para conter o contágio do coronavirus, estar sempre bem arrumada é uma forma de dizer o quanto você permaneceu em alta estima neste ano de muitas dificuldades.

A maquiadora Helena Delgado, conta que o destaque para os olhos vai continuar entre as tendências de maquiagem, desta vez com sombras neon. Já os tons de laranja estarão em alta e ficarão ainda mais chamativos com cílios postiços e delineador colorido da mesma tonalidade.

A textura matte e tonalidades de azul, rosa, verde, laranja, vermelho e até o preto, para um visual mais marcante, serão apostas certeiras: “Para quem ama tons neutros, o nude e o vinho são boas opções”. Já para as pessoas mais discretas, algumas tendências nunca saem de moda, como a make natural. Pode até parecer simples apostar nesse estilo, mas a profissional conta que a técnica exige alguns cuidados especiais: “Dou uma uniformizada em toda a pele com a base, apagando inclusive boca e sobrancelhas. Depois, uso contorno leve com um bronze, e, com esse mesmo produto, marco o côncavo dos olhos”.

Na hora de finalizar, não tem segredo, basta iluminar os pontos mais altos do rosto e utilizar o mesmo iluminador na pálpebra. Depois, adicionar um blush cintilante para trazer aquele ar de saúde, pentear as sobrancelhas com rímel incolor e passar duas camadas de máscara de cílios preta nos olhos. Por fim, é só aplicar um gloss brilhante nos lábios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local