Mapa Divulga Estudo Sobre Economia Setores Estratégicos De Rio Preto E Região

O Banco do Empreendedor divulgou um estudo sobre as características econômicas de cada uma das 16 Regiões Administrativas (RAs) do Estado. O objetivo do mapa é possibilitar que o público conheça ainda mais as características específicas da sua respectiva região e, dessa forma, possa utilizá-las entre outros aspectos para empreender de forma mais assertiva e planejada.

Para realizar a análise dos setores estratégicos foram considerados indicadores importantes ligados à Competitividade Regional (geração de empregos), Porte das Empresas Locais (por empregados), Dinamismo (faturamento das empresas), e ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).

A região de São José do Rio Preto que abrange Catanduva definiu como uma economia baseada na produção agropecuária integrada à atividade industrial, com produção expressiva de cana-de-açúcar, carne bovina e laranja na agropecuária, enquanto na indústria destacam-se os segmentos de alimentos, biocombustível, móveis, produtos de metal, artigos de borracha, material de transporte e têxtil. Na área da saúde, destaca-se a produção de material cirúrgico.

A RA é também a maior produtora de látex do estado, o que estimulou a implantação do setor de borracha na região. O de serviços também tem relevância. A estrutura dos serviços do município-sede exerce atração sobre ampla área geográfica, atingindo localidades de estados vizinhos, como as do sudoeste de Minas Gerais, do sul de Goiás e do nordeste do Mato Grosso do Sul.

Outro dado que chama a atenção é o fato de a região ocupar a 1ª posição tanto em longevidade quanto em escolaridade entre as regiões do Estado, segundo o IPRS de 2014. Houve inclusive, um crescimento relevante de 38% para 51,4% nos empregos com níveis de ensino médio completo e incompleto na RA no período de 2006 a 2016.

Vale ressaltar que dentro da RA de São José do Rio Preto estão inseridos três Polos de Desenvolvimento do Estado (programa do Governo paulista que impulsiona a competitividade e a produtividade de setores já instalados de forma aglomerada no território): Saúde e Farma; Biocombustíveis; e Alimentos e Bebidas.

Polos de Desenvolvimento – Um olhar nos destaques citados da economia na RA de Rio Preto deixa clara a razão da região sediar os Polos de Desenvolvimento de Saúde e Farma, Biocombustíveis e Alimentos e Bebidas. O programa “Polos de Desenvolvimento”, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, reuniu 12 setores produtivos já instalados para impulsionar a competitividade e a produtividade de forma aglomerada no território. O programa visa por meio da integração de políticas públicas e regulamentações para investimento e comércio, melhorar a balança comercial, empregabilidade, geração de empregos, investimentos e a maior efetividade de serviços públicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local