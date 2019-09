“Mãos que Falam” Forma 46 Colaboradores da Unimed Catanduva

A emoção tomou conta durante a formatura do curso “Mãos que Falam”, ministrada a colaboradores da Unimed Catanduva. A iniciativa visa ao atendimento inclusivo e integra as ações de responsabilidade social da operadora com a comunidade.

No encerramento, os alunos – agora capacitados – colocaram em prática tudo o que aprenderam nos últimos meses durante as aulas. O evento contou com apresentação musical na Língua Brasileira de Sinais (Libras), homenagens e entrega dos certificados. Ao todo, 46 pessoas concluíram o curso.

“O aprendizado foi uma conquista individual para cada um dos participantes. Eu só plantei a semente para que pudesse florescer da forma que foi”, disse a assistente social Melina Borges, responsável por ministrar o curso.

Para a assistente de Intercâmbio Gislaine Felizardo, o curso possibilitou a visão de um mundo que, até então, ela desconhecia. “Foi uma experiência sensacional. Levarei esse aprendizado para o resto da vida”, disse.

A analista de Relacionamento com o Cliente Adriana Rascazzi enfatizou a importância do trabalho de capacitação com os colaboradores. “Prezamos pela excelência no atendimento e, desta forma, fomos em busca da inclusão. Posso sentir mais prazer no atendimento ao cliente. Nunca é obrigação o que se faz com o coração”, completou.

O curso de Libras foi além de ensinar os sinais: também discutiu sobre a inclusão e os preconceitos que existem contra surdos, cegos, entre outras deficiências físicas e intelectuais.

Para a enfermeira do Centro de Atenção à Saúde e Medicina Preventiva de Santa Adélia, Cinara Garbin, a empatia falou mais alto. “O curso nos ajudou a nos colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, a entender como se sente, quais suas necessidades, principalmente em uma sociedade como a nossa, cheia de preconceitos”, disse.

O curso também abrangeu outros departamentos, como o Recursos Humanos, apto para recrutar pessoas surdas às vagas voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Para o assistente de Recursos Humanos, Edson Mancini Junior, o curso proporciona um aprendizado que vai além do individual. “Levarei para a vida os aprendizados desse curso. Quando você aprende Libras permite também que outras pessoas possam ser entendidas”, explicou.

Na formatura, os grupos se empenharam ao escolher músicas que tocam o coração, com mensagens sobre amor e alegria. “Foi emocionante assistir as apresentações, foi perceptível ver que eles aproveitaram todo o curso. Também me emocionei com as homenagens”, disse Melina.

A assistente social destacou a intenção de manter o contato contínuo com a turma. “Vou mantê-los atualizados para que não se esqueçam do que aprenderam, para que continuem capacitados da forma como foi proposto o projeto”, explicou.

No final, os grupos responderam um questionamento com apontamentos sobre o curso. Com as respostas, será possível desenvolver melhorias para a formação de novas turmas.

Da Reportagem Local