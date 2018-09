Manifestação Contra Bolsonaro Reúne Cerca de 350 Pessoas na Praça da Matriz

A concentração contra o candidato Jair Bolsonaro reuniu cerca de 350 pessoas na Praça da Matriz. A informação é dos organizadores. A manifestação aconteceu ontem (29), das 9h às 13 horas. Segundo os organizadores o movimento é para mostrar que mulheres, negros, LGBT´s e apoiadores também tem voz e são contra os discursos do candidato. O manifesto aconteceu de forma pacífica e contou com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Conforme informações de uma das manifestantes, Siméia Cristiane Pereira, os grupos estão reunidos para mostrar que são contra os discursos do candidato.

“Esse movimento tem como propósito mostrar que somos contrários aos discursos do candidato que não respeita as minorias. O discurso dele sempre vem contra as minorias, mulheres, negros e LGBT´s. Nós também temos voz, assim como eles temos títulos e somos contrários ao que ele diz”, informa Siméia.

De acordo com a manifestante, o movimento aconteceu de forma espontânea e junto ao a manifestação nacional “#elenão”.

“Simultaneamente outros municípios brasileiros também realizaram a manifestação”, observa.

O médico Ricardo Santaella também fez parte do movimento para mostrar o apoio a democracia e não ao autoritarismo.

“Estou aqui pelo lado democrático, independente de candidato, estou aqui pelo lado da democracia e não pelo lado da ditadura. Nós não queremos mais o autoritarismo, a intolerância. Eu não peguei a ditadura no Brasil, mas peguei um bom resquício dela. Não queremos de jeito algum isso, queremos respirar o ar democrático”, analisa Santaella.

A Polícia Militar informou que o movimentou aconteceu de forma pacífica.

“É de praxe quando acontece um evento contar com o apoio nosso. Eles mandaram um ofício para nós e nós viemos dar o respaldo e a segurança no local. Eles (manifestantes) foram orientados a não revidar se caso acontecer algum insulto e estamos aqui para não ter a quebra de ordem pública”, diz o 1º sargento Henrique Camilo.

Segundo a estimativa da GCM, o movimento reuniu cerca de 120 pessoas.

ROSAS

As Coordenações Municipais da Aliança Nacional LGBT+ de Catiguá e Catanduva distribuíram centenas de rosas durante manifestação na Praça da Matriz.

Karla Sibro

Da Reportagem Local