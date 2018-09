A concentração contra o candidato Jair Bolsonaro reúne cerca de 350 pessoas na Praça da Matriz nesta manhã de sábado (29). Segundo os organizadores o movimento deve continuar até às 13 horas. No local estão reunidos mulheres, negros, LGBT´s e apoiadores contra os discursos do candidato. A movimentação acontece de forma pacífica e conta com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.