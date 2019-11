Manhã Solidária Arrecada Alimentos Para Associação Pão Nosso

A Manhã Solidária promovida pelo Sesi no último dia (30), reuniu alunos do 1° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. Foram realizadas diversas oficinas sob o tema “O que eu sei e posso te ensinar”, onde os pais e alunos tiveram a oportunidade de compartilhar o próprio conhecimento e ensinar a fazer algo que sabiam para que as pessoas também pudessem fazer.

O Objetivo da atividade foi valorizar e ampliar o vínculo social entre a comunidade escolar, mostrando que todo conhecimento é importante para a sociedade em que vivemos. Foram arrecadados alimentos não perecíveis para a Associação Pão Nosso.

Para a diretora do Sesi, Rosy Moura, o evento uniu troca de experiências e solidariedade. “Foi uma atividade que reuniu pais, professores, alunos e funcionários com diversas atividades de trabalhos manuais como crochê, dobradura, desenho, dança, teatro, canto, jogos, maquiagem, enfim, uma infinidade de oficinas no qual toda a comunidade teve a oportunidade de ensinar o que sabe e aprender o que não sabe. Foram arrecadados 193 alimentos, unimos troca de conhecimento e solidariedade”, comentou.

De acordo com Rogério Sabino, Assistente social da Associação Pão Nosso, o trabalho realizado pelos alunos foi muito interessante e tornou-se uma parceria importante.

“Estive na instituição acompanhando as atividades e apresentei aos alunos através de um bate-papo o trabalho desenvolvido na Associação. Na oportunidade comentei sobre as nossas ações, projetos e serviços. Indiferente da doação de alimentos, o objetivo foi despertar o olhar solidário nos alunos e motivar jovens e adolescentes a solidariedade, a empatia, a vulnerabilidade das famílias mais carentes”, ressaltou Rogério.

A Associação Pão Nosso, é presidida pelo Padre Osvaldo e desenvolve diversas ações. Possui comunidade terapêutica que acolhe 50 homens com histórico de uso e abuso de álcool e outras drogas. A entidade também possui uma república, que é um serviço de proteção social especial para até 10 homens que, após concluir o programa terapêutico para dependência química, estão com vínculos familiares rompidos ou em situação de rua. Na instituição é realizada uma Escolinha de Futebol que atende até 200 crianças e adolescentes, ensinando futebol, promovendo a proteção, noções de cidadania, inclusão social e fortalecimentos de vínculos. Além disso, a associação também possui uma farmácia que distribui medicamentos gratuitos sob prescrição médica, é desenvolvido o Projeto Maná que oferece em média 60 kits de alimentos e cestas básicas todos os meses. O Projeto Irmã Dulce também faz parte da associação e são distribuídos semanalmente 300 marmitas para pessoas em situação de rua e famílias carentes. A instituição também integra Escolinha de Xadrez que atende 20 crianças em parceria com o Clube de Xadrez de Catanduva e o Clube de Mães – Projeto Tecendo Esperança que beneficia até 30 mulheres com aulas de artesanato. A Associação Pão Nosso fica localizada na Rua São Leopoldo, 90 – Lot.Bom Pastor e o telefone para contato é (17)3521-2117.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local