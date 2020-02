Mamãe: inscreva-se e participe do curso Bê-a-bá Bebê

Sentir o bebê se mexer, as mudanças físicas do corpo e emocionais, ouvir o primeiro choro… Pode ser o primeiro bebê ou não, toda experiência é diferente. E preparar mães e pais para uma nova jornada que durará a vida inteira é o trabalho da Unimed Catanduva com o curso Bê-a-bá Bebê. A primeira edição de 2020 será entre os dias 17 a 19 de fevereiro, das 19 às 22 horas, no Clube dos Médicos. As inscrições podem ser feitas na Medicina Preventiva.

O curso é voltado para as mamães, independentemente do tempo de gestação. “Nossa programação trará informações importantes com uma equipe multidisciplinar capacitada, que ajudará no dia-a-dia com o bebê”, explicou a coordenadora da Medicina Preventiva, Virgínia Bicudo Guardia Grandisoli.

A programação contará com orientações e palestras com ginecologista, enfermeiras, psicóloga, nutricionista e educadora física com abordagem voltada aos cuidados com a mãe e o bebê durante e após o parto. Assuntos como alimentação, saúde mental, planejamento familiar e o primeiro banho também serão tratados.

Neste ano, o curso será no Clube dos Médicos. O novo local comportará mais participantes. Além disso, o local promove acessibilidade e todo o conforto necessário para o atendimento às gestantes que já estão nas semanas finais de gravidez.

Shantala

Outra novidade do curso é a aula de Shantala, com a educadora física Cíntia Marques. As mamães receberão orientação de como fazer uma massagem relaxante no bebê. Dentre os benefícios estão: o alívio de cólicas, melhora no sistema imunológico e conexão ao toque maternal. A massagem transmite segurança ao bebê, melhora o desenvolvimento de prematuros e faz com que o bebê se sinta amado.

A prática também ajuda a mamãe, que ganha mais confiança e sente-se mais próxima do filho(a), criando a conexão e, consequentemente, perdendo o medo. Nesta aula, as participantes deverão levar uma boneca.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na Medicina Preventiva, situado à rua 13 de Maio, 1.360, das 7h30 às 18 horas, ou pelo telefone (17) 3531-3140. O curso dá direito a acompanhante e é gratuito para beneficiários da Unimed Catanduva. Para quem não é cliente, a adesão custa R$ 80.

O Clube dos Médicos está localizado na rua Beberibe, 1.275, no Jardim dos Coqueiros.

Da Reportagem Local