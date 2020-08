Mais uma Empresa É Notificada a Cumprir Prazos e Obras

Mais uma empresa é notificada quanto a cumprir prazos de obras contratadas. Na quinta-feira, a prefeitura divulgou a notificação de cancelamento de contrato com construtora responsável por recapeamento e que não teria assinado a ordem de serviço para execução da obra.

Agora, a KGP Construtora foi notificada a dar sequência nos trabalhos de galerias de águas pluviais em dois pontos da cidade. Na avenida Holambra e nas ruas Porto Alegre e São Luis.

“A Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura de Catanduva vem através desta notificar a empresa a retomar de imediato, a execução das obras descritas, que se encontram paralisadas desde o dia 24 de julho. A contratada deve disponibilizar profissionais, materiais, máquinas e equipamentos necessários para a execução simultânea de todos os contratos vigentes no município. Não será aceito remanejamento de pessoal para uma determinada obra, acarretando a paralisação de outra, principalmente com relação às obras da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva”.

