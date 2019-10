Mais Um PEV É Destruído Por Ato De Vandalismo Em Catanduva

Mais um contêiner de descarte de produtos recicláveis , que estava localizado no cruzamento das ruas Salto com a Guido Broglia, esquina na escola Arnaldo Zancaner, na Vila Soto, teve a estrutura incendiada num ato de vandalismo.

Esse é o segundo caso de destruição a esse tipo de estrutura em menos de três meses. Em julho, outro Ponto de Entrega Voluntária (PEV), localizado no Parque do Aeroporto foi queimado por completo.

A Saec pede à população que denuncie atos de vandalismo. A GCM (Guarda Civil Municipal) é acionada pelo telefone 153.

“O custo do vandalismo é alto e o dinheiro sai do bolso dos cidadãos. Respeitar o patrimônio público é dever das pessoas de bem. Ter uma cidade melhor depende da colaboração de todos”, afirma a Superintendência de Água e Esgoto (Saec). Segundo a Saec, o preço do equipamento é de R$3.570,00. Só neste ano mais R$ 7 mil foram “perdidos” com equipamentos destruídos por vândalos.

A Guarda Civil Municipal que patrulha a cidade abordou há três meses, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, suspeitos de danificar uma placa de orientação de “proibido nadar”, localizada nas proximidades do Lago dos Ipês. A equipe chegou aos menores de idade por meio de denúncia.

O crime contra o patrimônio público se configura nos atos de vandalismo contra bens públicos e de uso coletivo, tais como a destruição da sinalização rodoviária, incêndios criminosos de transportes públicos, destruição do sistema de iluminação pública, de gramados e jardins. O conjunto de bens e direitos de valor econômico, estético, histórico, artístico, ou turístico, que pertencem a administração pública configuram o chamado patrimônio público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local