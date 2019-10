Mais Três Pacientes Tocam O Sino Da Esperança Do HCC

O dia 16 de outubro de 2019 foi marcado pelo som do Sino da Esperança. O soar significou a conclusão de uma fase (e o início de uma nova) para Marcos de Souza Bueno, Carmen Silva Guimarães Alamino e Celso Eduardo Boina, que concluíram seus ciclos no serviço de Radioterapia do HCC – Hospital do Câncer de Catanduva.

Marcos, que tem 46 anos, tratou um meningioma no lobo frontal direito, com 30 sessões de Radioterapia. Ele também passou por cirurgia e quimioterapia no HCC. Já Carmen, com 49, realizou 33 sessões de Radioterapia e cirurgia no HCC, tratando de um câncer de mama. Celso, de 58 anos, fez 35 sessões de Radio tratando câncer de orofaringe, também sendo paciente e passando pelo processo de quimioterapia no Hospital de Câncer de Catanduva.

“Emocionados, tocaram o Sino da Esperança na presença de outros pacientes, acompanhantes e amigos que prestigiaram o momento. Ambos retornam em três meses para acompanhamento ambulatorial”, informou a nota oficial da FPA – Fundação Padre Albino.

Primeiros pacientes

Conforme já noticiado pelo O Regional, foi no dia 17 de setembro que os dois primeiros pacientes tocaram o sino. Lindalva, de 50 anos de idade, moradora de Vila Roberto, passou por cirurgia para a retirada de câncer de mama, por 16 sessões de quimioterapia e concluiu, naquela terça-feira, sua 25ª e última sessão de radioterapia. Já o paciente Ismael Cezário de Magalhães, de 71 anos, de Catanduva, também encerrou seu ciclo de tratamento naquele dia, após cirurgia, seis sessões de quimioterapia e 25 sessões de radioterapia na luta contra o câncer de mama.

Sino

“O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento”, finaliza a FPA.

Da Reportagem Local