Mais Servidores São Testados Para Covid-19 Nesta Segunda-Feira

Mais servidores foram testados para a Covid-19 ontem em Catanduva. Desta vez, os funcionários da Assistência Social, que fazem parte do grupo específico determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Na semana passada, os agentes de segurança, guardas, vigilantes e Agentes fiscalizadores de Trânsito foram testados. Para a próxima etapa, hoje, será a vez de policiais militares e civis. Os testes serão realizados na 1ª Companhia da PM, no Corpo de Bombeiros, Batalhão e Delegacias. Em seguida serão os trabalhadores do setor de transporte público, ainda sem data definida. Em informação divulgada, a pasta afirma que a mudança na estratégia segue recomendações da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB nº 55/2020, que, segundo a assessoria, visa oferecer subsídios para os serviços de saúde quanto à investigação laboratorial, utilização e interpretação dos testes sorológicos para Covid-19, além de padronizar as condutas de isolamento após a testagem. “As estratégias de testagem estão sendo definidas pela Secretaria de Saúde e seguirão cronograma preestabelecido de acordo com os grupos de testagem”.Atualmente, todas as pessoas que apresentam sintomas de síndrome gripal e que buscam por atendimento nas unidades de saúde são submetidas à testagem.

Karla Konda

Editora Chefe

