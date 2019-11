Mais Quatro Pacientes Tocam O ‘Sino Da Esperança’ Do HCC

O final do mês de novembro foi marcado por mais ressoares do Sino da Esperança do HCC – Hospital do Câncer de Catanduva. Foi dada, então, conclusão de uma fase de muita luta para Luzia Aparecida Carlos Politano, Hermelindo Aparecido da Silva, Mercedes Mariani Rosales, e Antonio Alberto, que concluíram seus ciclos no serviço de Radioterapia. Os pacientes devem, ainda, retornar em três meses para acompanhamento clínico oncológico.

Luzia, que tem 67 anos, tratou de um câncer de mama com 25 sessões de Radioterapia. Ela tocou o sino na última segunda-feira, dia 25 de novembro. Já Hermelindo, com 59, completou 28 sessões no tratamento de câncer de reto no dia 21 de novembro. Residente em Itajobi, ele também fez quimioterapia para a redução da lesão para seguir com cirurgia que será a próxima etapa do tratamento.

No dia 20 de novembro, última quarta-feira, Mercedes, de 72 anos, fez o Sino da Esperança soar pelo corredor do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva. De Catanduva, ela encerrou suas 33 sessões na luta contra o câncer de mama, fazendo, também, cirurgia no HCC. Para finalizar, Antonio, com 81 anos e catanduvense, concluiu suas 38 sessões no tratamento de câncer de próstata também no dia 20 deste mês.

Sino

“O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento”, finaliza a FPA.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local