Mais Quatro Nomes de Jogadores são Divulgados Para Compor o Elenco

AOs nomes não param de ser anunciados. Mais quatro jogadores foram contratados para compor o elenco 2019 do Campeonato Paulista – segunda divisão, sub 23 pela diretoria do Grêmio Catanduvense. São eles: Wellerson Oliveira – zaqueiro/volante, Lucas Rã – lateral direito, Wesley – atacante e Willian Mineiro – volante. Todos tiveram passagens importantes em times consagrados e prometem reforçar o Bruxo para conseguirem o acesso ao Campeonato Paulista A3 em 2020.

“Tive passagens vitoriosas por times como Desportivo Brasil, Corinthians, Náutico-PE, também na Patrocinense-MG onde conseguimos o título de campeão mineiro módulo II e o acesso à elite do mineiro e em Goiás no ABECAT de Catalão onde subimos para a segunda divisão. Queria agradecer pela confiança do professor Caetano juntamente com toda a comissão técnica e diretoria por confiar no meu trabalho , acredito no projeto proposto e que possamos fazer um excelente trabalho e subir o Grêmio Catanduvense”, constata Wellerson, 22 anos, natural de Uberaba-MG.

Já Lucas Rã, disputou o último campeonato pelo Bandeirante, de Birigui e foi o responsável em fazer um dos gols na vitória da equipe de Birigui contra o Bruxo.

O atacante Wesley Costa, 21 anos, esteve no último ano no Brasil Inter de Bebedouro, em 2017, no Brasil Rio Branco-SP. Antes passou pelo Brasil Rio Claro e Brasil Pirassununguense. O volante “Mineiro”, 20 anos, também foi confirmado para compor essa temporada. Willian “Mineiro” é da cidade de Bebedouro e defendeu a Internacional no Campeonato de 2018.

Também fazem parte do elenco: Jé Garcia (atacante), Luciano (zagueiro) e Eliu (meia).

Karla Sibro

Da Reportagem Local