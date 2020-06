Mais Dois Pacientes Tocam Sino da Esperança no Hospital de Câncer de Catanduva

No Hospital de Câncer de Catanduva a esperança tem som! Mais dois pacientes da instituição tocaram o Sino da Esperança. A primeira foi uma moradora de Urupês, Amparo Acêncio Escobosa, 77 anos, concluiu sua 16ª sessão de radioterapia no dia 15 de Junho. Ao lado da esposa e filhas, José Eduardo de Souza, 59 anos, tocou o Sino da Esperança ao concluir sua 35ª sessão de radioterapia na manhã da última quinta-feira, dia 25. O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento. O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

