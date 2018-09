Mais do Que Prestadores de Serviços, Eles Superam Obstáculos

Faço sol, ou faça chuva, eles estão sempre à postos para auxiliarem quem precisa. Mais do que prestadores de serviços, os mototaxistas superam obstáculos. Catanduva tem cerca de 90 profissionais dessa área que atuam de forma legalizada nas ruas e avenidas. Ontem (24) foi Dia do Mototaxista.

Francisco Carlos de Souza, o Chico, trabalha nessa área há 15 anos e aponta que o início foi a parte mais difícil. “A dificuldade era porque no começo eu não tinha clientes”, explica. Sobre a profissão, ele aponta que os obstáculos são inúmeros. “A nossa profissão é muito difícil. Muitos da nossa categoria não dão valor. Temos os nossos obstáculos no dia-a-dia, nesse trânsito que é muito perigoso, onde carro não respeita moto e vice versa”, comenta ele, que apesar de lidar com todas essas barreiras, sempre acorda com um sorriso no rosto para ir trabalhar.

Apesar das barreiras, ele aponta que tem orgulho da profissão. “É dela que eu pago os meus impostos e também é dela que tiro o sustento da minha família, tanto no sol, quanto na chuva, quanto no frio. É assim a vida de mototaxista e viva pelo nosso dia”, comemora Francisco.

Para quem não sabe, o Dia do Mototaxista foi instituído no estado de São Paulo pela Lei nº 13.202 de 10, de setembro de 2008. O mototaxi é um tipo de transporte público individual no qual os passageiros têm ampla escolha de local de embarque e desembarque. Desde 2009, a profissão é regulamentada pela Lei 12.009/2009. A legislatura determina que os profissionais cumpram uma série de medidas, como a utilização de equipamentos individuais de proteção, curso de especialização, placa na categoria de aluguel (vermelha) e equipamento de segurança no veículo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local