Mais De R$ 80 Mil São Doados Ao HCC Após Leilão De Gado De Embaúba

A Associação Recreativa Embaubense realizou, no mês de fevereiro, o 1º Leilão de Gado de Embaúba, no Salão Paroquial do município. Como resultado, o valor total de R$ 80.911,00 foram doados ao HCC – Hospital do Câncer de Catanduva.

Segundo nota oficial da FPA – Fundação Padre Albino, a doação foi entregue ao diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo Donizeti Lope, e pelos integrantes da Associação e da Comissão Organizadora do Leilão, Ricardo Alexandre Lissi, Antonio Marcos Pagotto, Fernando Rogério Isepan e Lucas Avanso da Silva, que também recepcionaram a equipe do Setor de Captação de Recursos da FPA em Embaúba.

Noite Solidária Pró-HCC

Já no dia 22 de maio, às 20h00, no Clube da Velha Guarda, irá acontecer a Noite Solidária pró-Hospital de Câncer de Catanduva. Sendo realizado por Emilly Dias, o evento irá contar com shows de Larissa Lopes, Adriana Souza, DJ Paulinho e grupo Esquema A4. “Para participar basta levar dois quilos de alimento não perecível. O Clube da Velha Guarda fica na Avenida São Domingos, 910, Vila Rodrigues, em Catanduva”, ressalta informação da FPA.

Da Reportagem Local