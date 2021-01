Mais de Mil Profissionais de Saúde Foram Vacinados Contra a Covid-19 em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva vai realizar a atualização diária do ‘Vacinômetro’. O boletim vai divulgar o número de profissionais de saúde que receberam a vacinação contra à Covid-19. Os dados levam em consideração, os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospitais da Fundação Padre Albino, Unimed São Domingos e Mahatma Gandhi.

De acordo com o boletim mais de mil que atuam na linha de frente da pandemia foram imunizados.

A campanha de imunização contra a Covid-19 será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação serão divulgadas pelo Governo de São Paulo.

Foram encaminhadas para Catanduva 2.800 doses da vacina, que estão sendo armazenadas no Centro de Especialidades Médicas (CEM). Neste primeiro momento serão imunizados os profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas.

A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local