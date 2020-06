Mais de Mil Pessoas Deram Entrada ao Seguro-Desemprego em Catanduva

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus provocou, até agora, cerca de 1.073 pedidos de seguro-desemprego. Os dados foram divulgados pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva. As informações são entre o período de 01 de Março até 22 de Junho. Esses são dados divulgados pelo PAT a respeito dos efeitos da crise sobre o emprego em Catanduva desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, em 11 de Março.

A entrada do seguro-desemprego está sendo realizada na Estação Cultura, seguindo as normas sanitárias. Os moradores que pretendem fazer a solicitação devem fazer o agendamento pelo telefone (17) 3522-1194 ou pelo e-mail pat@catanduva.sp.gov.br. Os demais serviços do PAT, entretanto, continuam apenas com o atendimento à distância, pelo mesmo telefone ou e-mail, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), outros serviços direcionados a empresários e empreendedores seguem com atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 17 horas. As dúvidas sobre o SEBRAE Aqui podem ser esclarecidas pelo (17) 3531-9793 ou paecatanduva@catanduva.sp.gov.br. O Programa Empresa Agora atende pelo (17) 3531-9790 e empresaagora@catanduva.sp.gov.br. Já o Banco do Povo tem como canais de comunicação o (17) 3531-9798 e catanduva@bancodopovo.sp.gov.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

