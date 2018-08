Mais de Mil Alunos Recebem Orientações Sobre Educação No Trânsito

Aproximadamente 1.100 alunos receberam orientações sobre educação no trânsito nas últimas semanas. O ‘Projeto Nós Somos o Trânsito’ foi levado às escolas municipais de Catanduva. Os agentes de trânsito Maurício Lubeno e Ana Paula Menegossi estiveram presentes em 15 escolas durante a ação que teve apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos. De acordo com informações divulgadas pelo setor, toda a orientação foi voltada ao respeito às leis entre motoristas e pedestres. “Os alunos 4º ano do ensino fundamental das escolas foram informados sobre os cuidados que devem ter ao atravessar a rua, ao andar com a família em veículos de passeio e, principalmente, sobre como ficar atentos para que seus familiares respeitem as leis de trânsito”, afirmou o setor.

De acordo com o secretário Nilton Marto Vieira da Cruz, as crianças também aprendem sobre cidadania, a exemplo dos direitos no trânsito para as pessoas com deficiência e idosos, que têm estacionamentos preferenciais. “Vivemos a Semana da Pessoa com Deficiência e essa foi uma oportunidade de levar esse assunto às escolas. As crianças são os motoristas de amanhã e também são agentes multiplicadores de informação”, confessou.

“É importante que desde cedo a gente saiba ser gentil no trânsito. As palestras foram muito legais e com certeza nos ajudará muito”, contou a estudante Beatriz Machado.

Durante a Semana, os agentes de trânsito também fizeram a orientação junto aos condutores, nas ruas, com a distribuição de panfletos que abordam o uso irregular de vagas reservadas aos idosos e pessoas com deficiência. Com a frase “Se você não tem credencial não estacione nesta vaga nem por um minuto”, a campanha explica que o direito a este benefício é somente de pessoas credenciadas junto à STU.

“Achei muito boa a iniciativa da Prefeitura de ter levado a conscientização sobre as vagas para deficientes à população. Muitas pessoas não respeitam e acham que pode estacionar na vaga, mas não é bem assim. Se uma pessoa com deficiência chegar ao lugar e a vaga estiver ocupada, com certeza ela e o seu responsável terão dificuldades na locomoção”, disse a catanduvense Paula Gomes.

Da Reportagem Local