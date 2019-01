Mais de 95 Mil Atendimentos na Saúde São Realizados em Santa Adélia

Mais de 95 mil atendimentos na área da saúde foram realizados em Santa Adélia em 2018. A cidade conta com seis postos, sendo dois no distrito de Botelho. Os motivos que levaram os moradores as unidades básicas de saúde foram diversos. São dois médicos ginecologistas/obstetras, um cardiologista, um gastroenterologista, uma dermatologista e um pediatra e cinco especialistas em clínica geral que fazem o atendimento na rede municipal.

Nos 11 meses de 2018 (janeiro a novembro) foram 25.830 consultas na Atenção Básica; 31.916 exames laboratoriais; 553 consultas de pré-natal; 1.870 administrações de medicamentos; 3.112 testes de glicemia; 8.936 consultas com profissionais especializados; 16.143 aferições de pressão arterial; 184 próteses dentárias e 168 inalações.

“Por eles (médicos especialistas em clínica geral) que passam os pacientes que procuram os postos espontaneamente. Após a consulta, o clínico decide se precisa fazer o encaminhamento para o especialista ou se o atendimento ali é suficiente para que o paciente restabeleça sua saúde”, explica o secretário municipal de saúde Fabrício Franco.

Os demais casos são encaminhados para Catanduva. “Dependendo da complexidade do atendimento, temos encaminhamentos para outros centros, tais como Campinas, Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, por exemplo”, aponta o secretário.

A Secretaria também informa que foram realizados 316 exames específicos para o diagnóstico de doenças do coração (ecocardiogramas), 69 endoscopias e 182 ultrassonografias. Também são contabilizados atendimentos na fisioterapia que somam mais de 6 mil. “Consideramos que o ano foi produtivo e conseguimos alcançar os objetivos. Além do empenho de todos que trabalham na Saúde de Santa Adélia, acreditamos que o olhar do prefeito Guilherme Colombo da Silva foi decisivo para que tenhamos resultados tão expressivos”, avalia o secretário.

Karla Sibro

Da Reportagem Local