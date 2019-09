Mais De 600 Pessoas Prestigiaram A V Semana De Educação Física Da UNIFIPA

Foi realizado, de 2 a 5 de setembro, no Complexo Esportivo da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, a V Semana da Educação Física, que é promovida pelo curso de Educação Física – Bacharelado. Foram mais de 600 pessoas, entre alunos do curso e da comunidade acadêmica, que participaram das atividades desenvolvidas. As palestras tiveram a parceria do CREF4/SP – Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo.

De acordo com o professor Américo Lourenço, em nota, o evento foi um sucesso e uma forma importante de aquisição de conhecimento: “através dessas vivências, discentes, docentes e egressos dos cursos de Educação Física tiveram oportunidade única de adquirir ou reciclar conhecimentos de forma gratuita”.

As palestras ministradas na Semana foram: dia 2, com o professor Ricardo Augusto Barbieri, ‘Mecanismos de fadiga e dinâmica de recuperação no exercício físico’; dia 3, com a professora Cida Conti, ‘As cinco qualidades dos mestres da ginástica’; dia 4, com o professor Henrique Croisfelts, ‘Como identificar oportunidades e quais são as principais dificuldades para montar uma startup a partir de um projeto de pesquis’; dia 5, com a professora. Jéssica Bataia, ‘Princípios de aplicação do treinamento resistido em clientes iniciantes, intermediários e avançados’, e professor Nilo Telles Prata, ‘O profissional de Educação Física, a recreação e o mercado de trabalho’.

Da Reportagem Local