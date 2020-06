Mais de 50 Mil Catanduvenses Estão Cadastrados na Rede de Atenção Primária

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há 53.899 mil pessoas cadastradas na rede de atenção primária de Catanduva. A Prefeitura de Catanduva também oferece uma rede ampliada de serviços de saúde que conta com 30 equipes de atenção básica, sendo uma de consultório na rua, além das equipes de atendimento domiciliar, centros de especialidades médicas e odontológicas, transporte sanitário eletivo, UPA 24 horas, e o mais importante: profissionais capacitados para atender a população.

Programa já alcançou 70% da meta. Municípios terão até agosto para cadastrar mais pessoas e receber mais recursos federais.

Desde seu lançamento, em novembro de 2019, o programa Previne Brasil já alcançou 70% da meta de cobertura na Atenção Primária à Saúde.

Hoje, 105 milhões de brasileiros já são atendidos pelos serviços das equipes de Saúde da Família, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que atendem a população nos postos de saúde.

O programa prevê cobertura de 148 milhões de brasileiros, que é hoje a capacidade de atendimento de toda a rede da Atenção Primária à Saúde no país. Para isso, o Ministério da Saúde está prorrogando até o mês de agosto o prazo para municípios cadastrarem mais brasileiros e, com isso, receberem mais recursos federais.

Um dos novos critérios de financiamento do Governo Federal leva em consideração o número de pessoas cadastradas nos serviços de saúde para definir o valor de recursos a ser repassado aos municípios. Ou seja, quanto mais pacientes efetivamente acompanhados com qualidade, mais recursos os municípios recebem.

O objetivo é que mais brasileiros possam ter acesso a um acompanhamento contínuo de sua saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ganha mais quem cuida mais e com mais qualidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook