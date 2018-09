Mais de 400 Veículos de Catanduva Fazem Parte de Leilão do Detran

Mais de 400 veículos de Catanduva fazem parte de leilão realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os carros e motos foram removidos de circulação por infrações cometidas. Os lances, que são feitos de maneira online, já estão abertos. Na lista estão carros, motos e até mesmo veículos para desmanche e reciclagem. Além de Catanduva, outras 346 unidades que também estão no leilão, são da vizinha São José do Rio Preto.

Para conferir a lista, os interessados devem entrar no site www.sumareleiloes.com.br. Os lances podem ser feitos até às 10 horas de terça-feira (11). Vale ressaltar que pessoas físicas a partir dos 18 anos só podem adquirir os veículos com direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Depois de arrematar o carro ou moto, os débitos são baixados e é necessário que o comprador faça a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento.

“Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las”, informa o Detran.

As fotos dos veículos também estão disponíveis no site em que o leilão é realizado. O número de produtos está sujeito à alteração, já que os proprietários podem regularizar a situação do veículo e retirá-los do pátio antes do evento. Em Catanduva, a inspeção dos veículos pode ser feita nos pátios das 8 às 16h30 de segunda-feira (10) e das 8 às 10 horas de terça. O pátio fica na rua Guarujá, nº 294 no Jardim Alpino.

Os veículos removidos por infrações de trânsito, como falta de licenciamento, podem ir a leilão, caso não sejam retirados pelos proprietários no prazo de 60 dias. A exceção é para os que têm pendência judicial. Os leilões são realizados de acordo com determinação da lei.

“Antes de ir a leilão, porém, o dono do veículo é notificado e tem prazo para reaver o bem. A notificação é feita por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado e no portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br). Passado o prazo legal e não havendo manifestação do responsável, o veículo é relacionado para leilão”, informa o Detran. O Detran é responsável apenas por veículos removidos pela Polícia Militar, no perímetro urbano e por infrações relacionadas ao Estado, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, placa, ou até mesmo placa ilegível.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local