Mais De 400 Pessoas Retiraram Ingressos Para Apresentação De Jean William

Mais de 400 pessoas retiraram ingressos para apresentação do tenor Jean William e o Quinteto Bachiana Sesi-Sp em apenas dois dias. O número expressivo de convites já entregues fez com que a organização finalizasse a distribuição dos ingressos. O concerto de música clássica será no sábado, dia 31, às 20 horas, no Teatro Municipal Aniz Pachá e tem apoio da Prefeitura de Catanduva.

De acordo com a assessoria de comunicação, a grande procura para a apresentação é justificada ao currículo do tenor, apadrinhado pelo maestro João Carlos Martins.

Ex-bolsista do projeto Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, Jean William já cantou ao lado de referências como Luciana Serra e Laura Pausini. Além disso, a lista de locais que ele percorreu levando canções líricas inclui Estados Unidos, Itália, Suíça, Emirados Árabes, Portugal, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Com oboé, violinos, viola e violoncelo, o Quinteto Bachiana realizará apresentação conjunta com o tenor. O mais novo braço da Filarmônica tem a regência e direção artística do maestro João Carlos Martins e é composto por bolsistas do Sesi-SP.

“O público vai se emocionar com a apresentação, que visa democratizar o acesso à cultura, além de promover a difusão de conhecimento, pela música clássica”, informa a prefeitura.

Karla Konda

Editora Chefe