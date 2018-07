Mais de 4 mil pessoas são esperadas para reunião de área coletiva nesta sexta-feira (13), na Paróquia Imaculada Conceição em Catanduva. O projeto habitacional tem como objetivo atender famílias carentes na compra coletiva de uma área onde será dividida em lotes de 200 m2. Quem tiver interesse em adquirir um lote a preço popular deve comparece às 17 horas, na sede da paróquia.

Para as 1.100 famílias já contempladas na primeira área do projeto, a reunião terá início às 19 horas.

Para os que estão inclusos na segunda área, há duas opções de horários, às 15h e às 21 horas. Os novos interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais, fotocópia do CPF, RG e comprovante de residência.

Os critérios para participar da ação coletiva são: não ter imóvel registrado no nome e participar nas reuniões.

A organização do programa orienta a todos os interessados a respeitarem os horários, pois os que chegarem atrasados não terão presença válida (um dos critérios para participar do projeto é a presença).

“Os interessados e membros participantes deverão estar no local das reuniões com antecedência, uma vez que os portões permanecerão fechados após o início. Aqueles que chegarem após o horário estabelecido, não poderão validar a presença”, informa a organização.

A ação faz parte do Projeto de Habitação Social Coletiva da Associação Bom Pastor.

A primeira área comprada pela Associação está localizada em uma área acima do Jardim dos Ipês ao lado do Residencial Pachá II e custará em torno de R$ 9,6 mil. Custas para infraestrutura serão pleiteadas junto ao governo do estado. A segunda área deve ser uma extensão da primeira.

Karla Sibro

Da Reportagem Local