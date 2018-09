Mais de 4 Mil Novas Árvores São Plantadas Em Catanduva

4.139 – É esse o número total de novas árvores que foram plantadas em Catanduva. Desse número, são 764 novas árvores frutíferas, 2.244 nativas e outras 1.131 de espécies próprias para calçadas. Os dados são da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura à pedido da reportagem de O Regional e levam em consideração os oito primeiros meses do ano.

De acordo com o setor, o plantio de novas espécies foi estimulado através de ações de doação de mudas à população. A iniciativa da Prefeitura de Catanduva pretendeu cooperar com o déficit de áreas verdes no município, cuja estimativa é de que apenas em 2030, a Cidade Feitiço tenha um número ideal de árvores por habitante. “As doações objetivam o aumento de arborização nas calçadas, um déficit que está sendo trabalhado para melhorar a taxa arbórea nos bairros. As áreas verdes já estão sob a responsabilidade da Prefeitura, que executa o plantio com a compensação do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA)”, informou o setor.

Ainda conforme a equipe responsável pelo controle e serviço no município, a falta de informação pode contribuir para o não plantio de novas espécies. As indecisões vão desde o porte das árvores às folhagens: “As dúvidas mais frequentes se referem ao porte das árvores em fase adulta, se as raízes danificam o calçamento e se caem muitas folhas”, explicaram.

No último final de semana, as equipes do Meio Ambiente realizaram a ‘Semana da Árvore’. A agenda contou palestras, visita monitorada ao viveiro e distribuição de mudas. Com relação à última, o setor informou que estavam disponíveis para a população dez espécies de Aroeira pimenteira, Flor da China, Ipê branco, Ipê mirim, Magnólia, Resedá gigante, Ardisia, e Flamboyant mirim. Das 80 mudas para calçadas, 70 foram doadas.

“O número de doações é significativo e também considerado positivo pela Secretaria do Meio Ambiente, visto que é percebido um interesse da população pela adoção de arborização nas calçadas”, consta a secretaria.

Além disso, o Viveiro de Mudas de Catanduva possui uma vasta variedade de mudas para doação. Os interessados em realizar o plantio podem visitar o local para conhecer os tipos e serem orientados sobre o plantio. As espécies mais procuradas no viveiro são Escova de Garrafa (Calestemon Casca Dura), Samambaia e Ipê (branco e rosa).

Da Reportagem Local