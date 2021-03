Mais de 4 Mil Cestas Básicas Serão Entregues Aos Alunos da Rede Municipal de Ensino

A Secretaria de Educação entregará até o final deste mês, 4.236 cestas básicas para as famílias dos alunos matriculados nas escolas municipais. São 250 kits alimentação a mais do que os entregues em janeiro.

A montagem das cestas é feita na Cozinha Piloto, com um ritmo semelhante ao industrial. Por conta da pandemia, os funcionários trabalham por revezamento e não escondem a alegria em saber que esses alimentos vão sustentar o desenvolvimento das crianças.

“É uma verdadeira força-tarefa que envolve a logística do preparo, da distribuição e a entrega final para as casas dos nossos alunos. Alimentos importantes para que as crianças garantam maior foco nas atividades que são desenvolvidas de forma remota, por conta dos índices da pandemia. Em uma situação mais segura para alunos e professores, daremos início a uma nova etapa, com as atividades presenciais. Até lá, oferecemos todo o suporte necessário para as nossas crianças”, destaca a secretária de Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo.

Arroz, feijão, óleo, leite, bolacha, sal e açúcar estão entre os alimentos que são preparados pelas equipes. Com os kits prontos, teve início a distribuição nas escolas.

Para evitar aglomeração, a equipe escolar entra em contato com os pais ou responsáveis informando o horário para a retirada das cestas. De forma gradativa, desde sexta-feira, dia 26, famílias começaram a receber as cestas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local