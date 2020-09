Mais de 320 Quilos de Drogas São Incinerados Pelas Equipes da Polícia Civil em Catanduva

324 quilos de drogas. Essa foi a quantidade de entorpecentes incinerados pelas Equipes da Polícia Civil de Catanduva na última sexta-feira.

A destruição dos produtos apreendidos pelas polícias de Catanduva e também da região foi realizada em uma indústria, em Catanduva.

De acordo com o delegado Helvio Roberto Bolzani, titular das Delegacias Especializadas de Investigações Gerais e Sobre Entorpecentes (DIG/Dise), toda a droga apreendida nos últimos seis meses fez parte da incineração.

A ação contou com a participação dos policiais civis das duas delegacias, um representante da Vigilância Sanitária e também um representante do Ministério Público.

Foram destruídos, conforme o delegado, entorpecentes como maconha, crack, cocaína, ecstasy, MDA e LSD.

47 quilos

No dia anterior, policiais civis apreenderam 47 quilos de maconha e prenderam um homem, de 28 anos, acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito seria, de acordo com a Polícia Civil, morador do Bairro Eldorado, porém, utilizaria um assentamento sem terras, em Guaraci para esconder a droga.

Depois de investigações, policiais das Delegacias de Investigações Gerais e Sobre Entorpecentes (DIG/Dise) flagraram, segundo a polícia, o acusado em residência próxima ao assentamento. No local, o suspeito foi abordado e teria confessado onde estariam as drogas. No imóvel foram encontrados 45 tijolos e 13 tabletes de maconha. Materiais para embalar as drogas, uma balança de precisão e um aparelho celular também foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Cadeia Pública de Catanduva, onde aguarda decisão da Justiça.

Karla Konda

Editora Chefe