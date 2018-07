Mais de 30 Pessoas Participam de Debate Sobre Educação No Trânsito

Mais de 30 pessoas participaram, na manhã de ontem (28), de um debate sobre educação no trânsito. Com o tema “Vamos falar sobre: Mobilidade Urbana II”, estudantes, professores e representantes políticos se reuniram na Câmara Municipal de Catanduva para discutir as possíveis melhorias necessárias ao trânsito de nossa cidade. A iniciativa foi uma parceria do Conselho Regional de Psicologia com o projeto “Vamos falar sobre”, do curso de Psicologia do Imes.

Nossa reportagem acompanhou a discussão. Com uma roda de conversa, os participantes apresentaram algumas questões disparadoras. Foram discutidos pontos como: Como o pedestre é tratado no trânsito? Os carros são a melhor opção para transporte e qualidade de vida? Como é a mobilidade urbana dos catanduvenses? Quais as propostas para melhorar a circulação em nossa cidade?

Partindo do objetivo de articular discussões da Psicologia do Trânsito com as Políticas Públicas de Mobilidade, os integrantes da roda de conversa falaram sobre a necessidade de políticas públicas voltadas à educação no trânsito: “A educação no trânsito deveria ser algo passado nas escolas, para que as crianças aprendam desde cedo que é preciso ter respeito e responsabilidade. O poder público também poderia fomentar campanhas, discussões e alertas para a população. Principalmente aos finais de semana, quando o comércio, geralmente, apresenta maior movimento, reunir a população para apresentar problemática e apontar soluções seria uma opção”, disseram.

Outro ponto analisado pelos participantes foi a falta de fiscalização. “Há alguns anos atrás eu sofri um acidente grave por conta de um motorista que estava embriagado. Eu fui para o hospital, sofri várias sequelas, mas o motorista que ocasionou o acidente não sofreu punição nenhuma. Muitas vezes, policiamento é feito para coisas de menor importância, deixando outras de maior seriedade para trás”, apontou Beatriz Pedroso.

O debate contou com a participação de integrantes do Movimento Reação, um grupo de pessoas unidas contra o projeto da empresa RUMO, que pretende a derrubada do pontilhão da Rua Sete de Setembro e fechamento da rua XV de Novembro em Catanduva, propostos em projeto de nova passagem sobre a linha férrea. Na ocasião, os líderes do movimento aproveitaram para expor as consequências que o projeto, caso seja feito, ocasionará para a mobilidade urbana: “É visto que o projeto da RUMO tem causado terrorismo na população. Aquela área é de estratégia comercial. Além de ter sido projetada para facilitar o acesso da população a diferentes áreas de Catanduva, ela faz parte da história da nossa cidade”, confessaram.

Em virtude dessas e de outras questões, durante o evento, representantes da administração pública de Catanduva aproveitaram para elogiar a iniciativa do Grupo e do Conselho em trazer esse debate para Catanduva.

