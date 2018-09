Mais de 28 Mil Contribuintes são Contemplados no 4º Lote de Restituição de IR

Exatos 28.362 contribuintes são contemplados no 4º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. A informação é da Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto e engloba Catanduva e mais 71 municípios. A consulta já está liberada e o crédito deve cair em conta a partir do dia 17 de setembro. O valor total é de R$ 25.997.495,67 para os contemplados desse mês.

Segundo a Receita Federal, neste lote, também estão inclusas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar o endereço eletrônico (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146.

A Receita disponibiliza também outros canais de comunicação com o contribuinte, tais como, aplicativo para tablets e smartphones. Além da consulta ao IR é possível acessar a situação cadastral no CPF.

“Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora”, informa a Receita.

A Receita orienta ainda que caso o dinheiro não seja depositado na conta, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano.

Karla Sibro

Da Reportagem Local