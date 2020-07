Mais De 27 Mil Declarações De Imposto De Renda Foram Entregues Dentro Do Prazo

Encerrado o período de entrega da declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2020, os sistemas da Receita Federal registraram 31.980.151 declarações até às 23h59m59s de terça-feira (30), no País. A expectativa era receber 32 milhões de declarações no País.

No estado de São Paulo, foram entregues 10.309.221 declarações do IRPF 2020 dentro do prazo. No estado de São Paulo, a expectativa era do envio de 10,3 milhões de declarações.

Já a Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto que abrange 72 municípios, incluindo Catanduva recebeu 298.668 declarações entregues, havia uma estimativa de entrega de 296.000. Já os dados especificamente de Catanduva ficaram assim: declarações entregues 25.923, com previsão de 27.041 e no fim do prazo foram entregues: 27.049 declarações.

A Receita Federal ressalta que é muito importante, após a entrega da Declaração do Imposto de Renda , acompanhar o seu processamento para verificar se não está retida na malha fiscal. Isso acontece quando tem alguma pendência.

Se estiver retida na malha fiscal deverá, se possível, retificar espontaneamente corrigindo os erros cometidos.

É importante ressaltar que a restituição de quem tiver a Declaração retida na malha fiscal também ficará retida até que a pendência seja resolvida.

Mais informações poderão ser obtidas no site da receita, clicar em onde encontro e depois Extrato da DIRPF ou Atendimento Malha Fiscal.

