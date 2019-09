Mais De 26,3 Mil Toneladas De Lixo Já Foram Coletados Neste Ano

Segundo dados recentemente apresentados pelo IBGE Catanduva tem população estimada de 121.862 e com isso aumenta a produção de lixo. De acordo com levantamento da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), de janeiro até agosto deste ano, foram coletadas cerca de 26,3 mil toneladas de resíduos sólidos.

A Saec que é responsável pelos serviços de coleta reciclável e de lixo domiciliar, também divulgou que no ano passado o município de Catanduva registrou 39,3 mil toneladas de lixo domiciliar coletadas. Nos dois anos, a média mensal de coleta tem sido de 2,3 mil toneladas.

Sobre os materiais recicláveis, em 2018, foram recolhidas 590,84 toneladas de material bruto reciclável. Enquanto que, de janeiro a agosto deste ano, foram contabilizadas 420,59 toneladas de material reciclável bruto recolhidas em Catanduva.

“Catanduva conta com o serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis. O trabalho conta com adesão dos moradores e pode gerar resultados ainda maiores, com a conscientização. A atitude das pessoas em separar o lixo domiciliar dos itens recicláveis contribui significativamente para preservação ambiental. Já que o material que iria para o aterro sanitário tem a destinação ambientalmente correta. Essa atitude está ao alcance de todos” comentou Miller Felipe, fiscal da Saec .

Começa hoje (10) e vai até o dia 18 de setembro ‘Cidade Limpa’, um mutirão de cidadania que coleta entulhos com o objetivo de prevenir doenças, enchentes e outros transtornos urbanos. Hoje, os primeiros bairros que serão agraciados pela iniciativa serão: Antônio Záccaro; Bom Pastor; Conjunto Euclides I e II; Eldorado; Giuseppe Spina; Residencial dos Ipês; Residencial Nicoletti; Residencial Pachá; São Domingos e Solo Sagrado.

Amanhã (11) é vez dos bairros Jardim Bela Vista; Jardim Esperança; Jardim Europa; Jardim Vertoni; Juliatti de Carvalho; Nosso Teto; Parque Glória I ao VI; Residencial Chiodini; Residencial Moreschi; Santa Rosa ; São Francisco; Sebastião Moraes e Vila Alexandria receberam a coleta.

Toda a programação do ‘Cidade Limpa’ pode ser conferida no próprio site da prefeitura, através do link http://www.catanduva.sp.gov.br/noticia/ler/8316/CAMPANHA_CIDADE_LIMPA. Caso tenha dúvidas e queira saber outras informações, ainda é possível ligar no telefone (17) 3531-9122.

Ariane Pio

Da Reportagem Local