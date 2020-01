Mais De 2,6 Mil Crianças Foram Recebidas Pelo Projeto ‘Ciranda De Histórias’ Em 2019

Tendo o horário de atividades estendido para o período da tarde em 2019, o projeto ‘Ciranda de Histórias’ recebeu, durante todo o ano passado, 2.630 crianças no Centro Cultural Édie José Frey.

O número leva em consideração os alunos de escolas públicas e privadas que foram transportadas para o universo lúdico pela Secretaria Municipal de Cultura.

A ação incorpora o Programa de Oficinas Culturais e é conduzida pelos arte-educadores Lucas Alves e Rafael Jorda, que utilizam, em seus ensinamentos, ferramentas como a dramaturgia, música e atividades lúdicas para estimular o gosto pela leitura.

“A extensão dos horários e a flexibilidade para agendamentos fizeram com que atingíssemos nosso objetivo, proporcionando a cada dia mais crianças e adolescentes o acesso às artes e à cultura. O projeto traz benefícios mais efetivos aos participantes, estimulando a leitura e os aproximando desse espaço cultural que envolve a biblioteca e o museu”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O projeto é realizado todas as semanas, sempre as terças e quartas-feiras, das 7h30 às 9h30, bem como das 13h30 às 15h30. As atividades implicam contação de histórias, seguida de visita monitorada à biblioteca, ao espaço infantil Elisa Regina Chediak e ao Museu Municipal, num passeio direcionado ao público, que conta com apresentação de peças teatrais e história aos participantes.

Segundo a Secretaria de Cultura, o projeto é abrangente e acolhe crianças de escolas municipais, estaduais e particulares, além de projetos, instituições e comunidade em geral. Além das datas fixas, os que estiverem interessados também podem realizar o agendamento para dias e horários especiais. Caso queira outras informações a respeito, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 3525-0911.

Vale ressaltar que toda a atividade proposta é gratuita, e para o mês de fevereiro, o agendamento já pode ser realizado.

