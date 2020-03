Mais De 234 Quilos De Drogas São Apreendidos Em ‘São Paulo Mais Seguro’

Foi divulgado ontem, dia 6 de março, o balanço da 38ª fase da Operação São Paulo Mais Seguro, que foi deflagrada em todo o Estado. A ação da Polícia Militar teve o intuito principal de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

A respeito dessa fase, o resultado foi de 27.610 abordagens, sendo 129 pessoas presas e/ou apreendidas, bem como 79 foragidos capturados. Também houve a apreensão de mais de 234 quilos de drogas. “Além disto, 22.472 veículos foram vistoriados e 150 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou 35 veículos produtos de roubo ou furto”, ressalta nota oficial do Governo do Estado de São Paulo.

A operação contou com a mobilização de 18.157 policiais militares, com o emprego de 7.851 viaturas e 11 helicópteros, distribuídos em 1.572 pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

Fase passada

Na 37ª fase da operação, a iniciativa contou com a mobilização de 18.158 policiais militares, com o emprego de 7.851 viaturas e onze helicópteros, distribuídos em 1.571 pontos.

Da Reportagem Local