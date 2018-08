Mais de 2,2 Mil Animais São Protegidos Contra a Raiva em Campanha

Exatos 2.224 animais foram protegidos contra o vírus da raiva na Campanha Anual de Vacinação. A ação teve início no mês passado e segue nas áreas de chácaras de Catanduva. O número corresponde a 10,6% do total que é o de vacinar 20.888 animais. Os dados foram repassados a reportagem pela Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o setor, só no último final de semana, 344 cães e 80 gatos foram vacinados em chácaras do Sangri-lá, Gran Ville e Joaquim Lopes. “Os imóveis dessas localidades foram visitados novamente, depois de terem sido encontrados fechados na primeira tentativa de vacinar os animais. As doses continuam sendo aplicadas nos animais que são levados ao Centro de Controle de Zoonoses. A ação móvel será retomada no mês que vem, com programação pelos bairros na área urbana”, informa o setor.

Outros bairros de chácaras da Cidade Feitiço já foram percorridos pelas equipes. Entre eles estava o Jardim dos Coqueiros I e II, além do Jardim Oriental e Rodovia Alfredo Abdo Jorge. Morada dos Executivos, Jardim das Oliveira e Morada dos Pássaros também contaram com as visitas dos agentes. O trabalho mais recente foi um rescaldo por onde os profissionais já passaram nas últimas semanas.

Com o fim da primeira etapa, as equipes se preparam para as ações nos demais bairros, que ficam localizados na região urbana de Catanduva. Para imunizar o público alvo, serão montados pontos móveis de vacinação, que ficarão nos quatro cantos da Cidade Feitiço. O cronograma não teve data divulgada.

Para aqueles que possuem grande número de animais, o agendamento pode ser feito por telefone, por meio do (17) 3524-2445 do Centro de Controle de Zoonoses. Todos os animais com mais de três meses de vida devem ser imunizados com as doses que são gratuitas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local