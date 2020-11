Mais de 21 mil Pessoas Assistem ao Debate Promovido Pela VOX FM e O Regional

Mais de 21 mil visualizações nas redes sociais, sem contar o acesso a outras plataformas como aplicativo da VOX FM, as duas rádios em Catanduva e Novo Horizonte e a transmissão ao vivo pelo canal 2.1 da Netflex. Este é o resultado do Debate VOX/ O Regional realizado na segunda-feira entre os candidatos a prefeito de Catanduva.

Evento organizado para proporcionar aos eleitores um maior conhecimento dos candidatos, para que eles avaliassem o desempenho de cada um frente a frente com os concorrentes, apresentassem em público, propostas que poderão ser cobradas futuramente se não cumpridas por aquele ou aquela que for eleito.

De acordo com o diretor geral da VOX FM, Rodrigo Gabas, o objetivo do debate foi atingido. Levar ao maior número de pessoas possíveis o debate de ideias entre aqueles que buscam administrar a cidade nos próximos quatro anos.

“Mostrar de forma independente o que os candidatos poderão proporcionar para Catanduva caso sejam eleitos. Num evento transparente, com todas as etapas sendo divulgadas ao vivo, dando as mesmas oportunidades para os quatro candidatos e reforçando o nosso papel como imprensa, como um grupo de comunicação, de informar de forma ética e imparcial”.

Somente nas redes sociais foram mais de 13 mil comentários dos internautas. Apoio aos candidatos, perguntas, reclamações.

Com ampla estrutura, o Debate Vox e O Regional reuniu o que há de mais moderno para que a transmissão fosse além de uma ferramenta para o exercício da democracia.

Mais de 22 colaboradores estiveram presentes para auxiliar na montagem, som, transmissão, filmagens, e muitos outros itens, como edição de vídeos, de áudios, de abertura.

O debate repercutiu até mesmo entre os candidatos nas redes sociais ontem, dia seguinte após o evento.

O maior embate foi entre Beth Sahão do PT e Padre Osvaldo do PSDB, ambos que já vem trocando acusações nas últimas semanas neste período eleitoral. Foram os dois únicos a pedirem direito de resposta durante o debate.

Temas variados foram incluídos nas perguntas da população, convidados, e os próprios candidatos. Falou-se em educação, cultura, situação do Imes Catanduva, mobilidade, obras, valor do IPTU, a construção de uma rotatória no Pedro Nechar e outros.

Houve também ataques e menções aos partidos. Ao PT, ao PSDB e também ao PP.

Ao final do debate, os candidatos comentaram:

Karla Konda

Editora Chefe