Mais de 20 mil idosos podem viajar de graça em ônibus rodoviários. Os dados levam em consideração a população de Catanduva com mais de 60 anos. A iniciativa faz parte do Programa São Paulo Amigo do Idoso que foi lançado em 2012 e oferece gratuidade nos ônibus rodoviários às pessoas na melhor idade. As viagens podem ser feitas em qualquer cidade do Estado de São Paulo.

Garantido pela lei 15.179/2013, o benefício disponibiliza dois assentos aos passageiros idosos em cada um dos ônibus que operam nas linhas rodoviárias do Estado. “Para usufruir, é preciso reservar a passagem com 24 horas de antecedência, com o número do CPF e do RG, e chegar à plataforma meia hora antes do embarque”, informa o Governo do Estado.

De acordo com a atual legislação, as poltronas devem estar devidamente identificadas e em locais de fácil acesso para o embarque e desembarque. A reserva deve ser feita com no máximo cinco dias de antecedência nos canais de atendimento para venda de passagens disponibilizadas pela viação.

Depois do prazo para a reserva, a companhia pode vender os bilhetes correspondentes aos assentos, mas enquanto os lugares não forem vendidos, os idosos podem requerer a gratuidade, mesmo faltando menos de 24 horas para o início da viagem. “A lei prevê multa de 200 Ufesps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), ou R$ 4.028, em caso de descumprimento”, finaliza o Governo do Estado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local