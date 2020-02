Mais de 2 Mil Gestantes Foram Beneficiadas Com o Projeto ‘Mãe Saudável’

O projeto “Mãe Saudável” contabilizou em 2019 a entrega de 2.400 cestas de alimentos distribuídos para gestantes em Catanduva. Os números refletem o trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com as secretarias de Assistência Social e Saúde. Semanalmente, o Fundo Social emite listagem das contempladas, com base em triagem feita nos postinhos.

Cada integrante tem direito a uma cesta de alimentos por mês. A novidade nessa fase de implantação é que o kit é estendido às mulheres até o quarto mês após o parto, desde que comprovada amamentação materna. Para participação, é requisito fundamental estar com pré-natal em dia.

Na cesta constam itens básicos como arroz e feijão, com complemento de frutas e legumes. A iniciativa consiste em suprir carências nutricionais de mulheres em período gestacional e pós-parto, desde que devidamente acompanhadas nas unidades de saúde e com cadastro nos núcleos da assistência social. A distribuição das cestas de alimentos ocorre toda terça-feira, das 13 às 16h30, na sede do Fundo Social, localizado na Av. São José do Rio Pardo s/n (Conjunto Esportivo). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (17)3523-3317.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local