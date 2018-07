Mais de 2.800 Metros Cúbicos de Entulho São Retirados do São Domingos

A limpeza do ribeirão, entre as ruas Maranhão e Amazonas, foi concluída com 407 viagens de caminhões. A informação é da Prefeitura Municipal, que realizou o serviço de limpeza desde o mês passado. O motivo é que o trecho é considerado um dos pontos mais críticos em períodos chuvosos.

Conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Catanduva, a limpeza do local é imprescindível para evitar enchentes principalmente na região central de Catanduva, onde o comércio atrai pessoas de toda região. A medida teve como ponto de partida uma enchente registrada na cidade feitiço em janeiro de 2016. Na época, as constantes chuvas culminaram com a vazão do São Domingos, inundando a avenida principal, casas e comércios instalados naquela área.

Outro registro de alagamento na área central de Catanduva se deu em fevereiro de 2008. Na ocasião, pouco mais de uma hora de chuva foi suficiente para transbordar o rio.

A Prefeitura de Catanduva informou que a limpeza de rios e córregos tem sido feita com frequência desde junho do ano passado, e que o serviço obtém maior eficiência no período que antecede as chuvas, quando as margens estão secas e mais propícias a receber os equipamentos pesados para a limpeza. “Nos períodos chuvosos esses cursos estarão limpos e com maior capacidade de vazão para evitar enchentes”, afirmou por meio da assessoria de imprensa.

NO JARDIM MARTANI E AGUDO ROMÃO 2

No Jardim Martani e no Agudo Romão 2 também estão sendo realizados serviços de limpeza em córregos e lagoas artificiais para combater as cheias. A informação foi divulgada ontem pela Prefeitura Municipal.

De acordo com órgão, equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente estão na lagoa do Martani para realizar a limpeza da vegetação.

Já no Agudo Romão, o trabalho contempla a retirada de sedimentos provenientes de bairros recentemente construídos, além de materiais que chegam por meio das galerias de águas pluviais.

Da Reportagem Local