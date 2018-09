Mais de 175 Mil Veículos Devem Passar Por Catanduva no Feriado

Mais de 175 mil veículos devem passar pela região de Catanduva no feriado prolongado. A informação é da AB Triângulo do Sol, concessionária que administra a rodovia Washington Luís (SP-310). O fluxo esperado passa por São Carlos e só termina em Mirassol. A “Operação Independência” começa hoje (5) e termina no domingo (9) com reforço no policiamento das rodovias. A informação é da 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário.

A previsão é de fluxo intenso tanto para aqueles que seguem para o litoral de São Paulo, quanto para aqueles que procuram pelo interior do Estado. Por conta do feriado prolongado, um aumento médio de 35% no movimento é esperado, sendo que em alguns trechos esse fluxo pode chegar a 100%. Diante disso, nesta quinta-feira a recomendação é de não pegar estrada das 14 às 23h59. Amanhã (7) o período das 6 às 14 horas deve ser evitado, assim como das 14 às 23h59 de domingo (9) que também vai registrar horário de pico.

Desenvolvido há sete anos, o “Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária para o decênio 2011-2020” estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) visa reduzir os efeitos dos acidentes de trânsito. Diante disso será intensificada a fiscalização do uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção, além dos limites de velocidade, de uso de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas ou de outras substâncias e também de ultrapassagens proibidas de motos entre outras infrações de trânsito. A lei seca tem tolerância zero para o uso de bebidas alcóolicas e a direção, por isso a multa aplicada é de R$ 2.934,70, além de retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir por doze meses, além de responder criminalmente com pena de detenção de seis meses a três anos.

Os policiais rodoviários permanecerão, durante a operação, em regime especial de trabalho, com redução de folgas e emprego do efetivo administrativo em apoio, atuando nas rodovias potencializando a ação ostensiva.

Por conta do aumento do fluxo de veículos durante a Operação, as equipes estarão posicionadas em locais estratégicos das rodovias e desenvolverão ações direcionadas com enfoque especial a fiscalização.

O setor aponta que alguns cuidados devem ser tomados antes de sair em viagem. O primeiro deles é o planejamento adequado do trajeto, com definição do itinerário, anotação de telefones de emergência, localização das bases da polícia e de pontos de apoio para eventuais paradas. Também é indicado fazer revisão das condições gerais do veículo antes de pegar estrada, com atenção especial aos equipamentos obrigatórios, além de sistema de iluminação e sinalização do veículo, combustível e documentação de porte obrigatório.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local