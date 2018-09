Mais de 17,5 Mil Animais São Vacinados Contra a Raiva em Catanduva

Ao todo 17.635 animais de estimação foram imunizados na Campanha de Vacinação contra a raiva em Catanduva. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. A cidade não bateu a meta que era vacinar 20.888 pets, sendo 17.379 cães e 3.509 gatos. A campanha teve início em julho e imunizou 14.870 cães e 2.765 gatos. Quem ainda não vacinou seu pet deve levá-lo ao Centro de Zoonoses ou agendar o atendimento.

Em comparação com o mesmo período de 2017, a campanha deste ano teve um aumento de 28% de animais vacinados nos pontos montados nos bairros. No último final de semana foram aplicadas 7.408 doses da vacina.

“A expectativa é ampliar os dados de animais vacinados com o plano de ação traçado para este mês. O cronograma contempla atendimentos agendados e a participação da equipe de vacinação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em um evento de proteção animal”, ressalta a Saúde. A campanha atendeu primeiro os animais que moram na área rural da cidade, sendo 925 animais imunizados na primeira etapa. Na sequência, 1.154 cães e gatos foram vacinados nas chácaras.

O atendimento seguiu para os bairros que totalizaram 14.868 imunizações.

“Os agendamentos casa a casa renderam 494 animais vacinados, além de 194 cães e gatos levados ao Centro de Controle de Zoonoses, que continua aplicando a vacina. Animais a partir dos três meses de idade devem ser vacinados anualmente”, informa.

SERVIÇO

Quem tem grande quantidade de animais e ainda não os vacinou deve fazer o agendamento pelo telefone (17) 3524-2445. O Centro de Zoonoses está localizado na Rodovia Vicinal Vicente Sanches, s/n°.

Karla Sibro

Da Reportagem Local