Mais de 1,7 Mil Animais Foram Vacinados Contra a Raiva em Catanduva

1.745 animais foram vacinados contra a raiva em Catanduva. O número corresponde a 8,3% da meta que é a de proteger 20.888 cães e gatos do vírus da raiva. No último final de semana foram aplicadas 413 doses. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Da quantidade total de animais que foram vacinados, 346 eram cães e 67 eram gatos. A expectativa é de que até o final da campanha esse número suba para 17.379 e 3.509 respectivamente. Os cães e gatos “foram imunizados no Jardim dos Coqueiros I e II, Jardim Oriental e Rodovia Alfredo Abdo Jorge. O trabalho itinerante passou pela zona rural do município, além de chácaras e animais que foram levados até o Centro de Controle de Zoonoses”, informa a Secretaria Municipal de Saúde. Os bairros que as equipes percorrerão nas próximas semanas não foram divulgados pelo setor. Mas a expectativa é de que nesta primeira etapa, os profissionais passem pelas áreas que ficam mais distantes do município, onde também ficam localizadas as chácaras.

Quando a vacinação chegar até a cidade, serão montados pontos móveis de vacinação que ficarão nos quatro cantos de Catanduva. Esses trabalhos terão início a partir de setembro, assim que terminarem as ações nas chácaras. Tudo isso para facilitar o acesso dos donos para vacinarem os animaizinhos.

Para aqueles que têm uma quantidade elevada de cães e gatos, é possível fazer o agendamento da aplicação das doses pelo telefone (17) 3524-2445 do Centro de Controle de Zoonoses.

Para quem não sabe, os animais que tem mais de três meses de vida devem ser vacinados anualmente para se protegerem do vírus da raiva. As doses são gratuitas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local