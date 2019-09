Mais de 1620 Beneficiários do BPC Precisam Realizar o Recadastramento

Exatos 1629 integrantes do Beneficio de Prestação Continuada (BPC), que recebem um salário mínimo mensal, precisar realizar o recadastramento no Cadastro único para continuar dentro do programa. Em Catanduva atualmente são 2.079 moradores entre pessoas com deficiência e idosos que recebem o BPC. A informação é da Secretaria de Assistência Social de Catanduva, com base de dados do Ministério da Cidadania.

Nesta semana, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social promove uma campanha de esclarecimento sobre o BPC.

O objetivo é orientar os cidadãos que já recebem o benefício de um salário mínimo pago pelo BPC – para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais com renda familiar mensal de até ¼ de salário mínimo por pessoa que precisam se cadastrar no CadÚnico para não terem o benefício suspenso.

Esta campanha visa informar sobre os novos prazos de cadastramento dos beneficiários do BPC no CadÚnico. Atualmente, mais de 750 mil pessoas recebem o BPC no Estado, mas desse total 159 mil beneficiários (21%) ainda não foram cadastrados e podem ficar sem o benefício se não atenderem a esta nova convocação.

Os prazos são os seguintes: Aniversariantes de janeiro – prazo: 30/06, Fevereiro – 30/07, Março – 30/08, Abril – 30/09, Maio – 30/10, Junho – 30/11, Julho – 30/12, Agosto – 30/01/2020, Setembro – 01/03/2020, Outubro – 30/03/2020, Novembro – 30/04/2020, Dezembro – 30/05/2020.

Para o beneficiário fazer cadastramento no CadÚnico, é necessário procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou Postos de Cadastramento do CadÚnico do município em que mora e levar o CPF de toda família. É importante destacar que, para receber o BPC, não é necessário pagar intermediários. Para dúvidas ou mais informações, ligar o telefone 121 (a ligação é gratuita).

