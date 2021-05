Mais de 15 Mil Doses de Vacina Contra Gripe Foram Aplicadas em Catanduva

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 15.623 doses foram aplicadas em Catanduva contra gripe, sendo: 8.393 idosos; 3.380 crianças; 3.133 trabalhadores da saúde; 403 gestantes; 259 professores e funcionários da saúde; 55 puérperas. A Campanha de Vacinação contra Gripe está na segunda etapa. Nessa fase são atendidos idosos, a partir de 60 anos, professores, trabalhadores na educação, puérperas, gestantes, trabalhadores na saúde, crianças de seis meses a cinco anos.

Para reforçar a imunização foi montado um ponto de apoio para vacinação na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Maria Aparecida Azarite.

A ação visa evitar aglomeração na Unidade de Saúde do bairro.

No primeiro dia de vacinação, no novo local, 50 pessoas foram imunizadas, na segunda-feira, dia 24. A EMEF Azarite está localizada na Rua Araraquara, 1.080, na Vila Santo Antônio.

O atendimento tanto nas Unidades de Saúde dos bairros quanto na (EMEIF) Azarite ocorre de segunda à sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local