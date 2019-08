Mais De 10,3 Mil Crianças Voltam Às Aulas Na Rede Municipal De Catanduva

Na última terça-feira, dia 30 de julho, as escolas municipais de Catanduva recepcionaram mais de 10,3 mil alunos na volta às aulas para o segundo semestre. No total, a rede de ensino mantida pela Prefeitura atende 6.282 alunos do Ensino Fundamental e 4.039 do Ensino Infantil.

“O período de descanso para os estudantes foi de capacitação para os educadores, que tiveram oficinas, palestras e visitas à Cozinha Piloto. Agora, o conteúdo do segundo semestre do ano já começa a ser colocado em prática, a todo vapor. Em algumas unidades, a recepção foi diferenciada. Foi o caso da escola Prof. José D’Oliveira Barreto, no Jardim Bela Vista, que teve a presença da princesa Anna, e apresentou atividades lúdicas, como a gaiola dos textos, rosa de cantos e histórias”, informa a Prefeitura de Catanduva em nota oficial divulgada à equipe do O Regional.

Porém, mesmo durante o período de férias das escolas municipais, a criançada não parou de se divertir e aprender. A respeito de pais e mães que trabalham e não tinham com quem deixar os filhos, nove polos de Educação Infantil acolheram cerca de 600 alunos. Este ano, a grande novidade para as crianças foi a programação da ‘Super Férias’, que foi voltada para os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A programação foi desenvolvida das 13h30 às 16h30 com atividades recreativas, esportivas e artísticas, em cinco núcleos.

STU

A STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, com o principal intuito de garantir a segurança de todos na chegada às escolas, alerta, em nota, sobre algumas dicas para pais e responsáveis não se envolverem em acidentes: “atravesse na faixa de pedestres e segure sempre a criança pelo pulso; reduza a velocidade próxima a unidades escolares e não estacione em fila dupla. Se necessário, estacione o veículo em local permitido para acompanhar a criança até a porta da escola”.

Da Reportagem Local