Mais de 100 Pacientes Foram Atendidos na Nova Unidade de Pronto Atendimento

Os atendimentos de urgência e de emergência já estão sendo realizados na nova Unidade de Pronto de Atendimento (UPA), no antigo Postão. De acordo com a Prefeitura de Catanduva, no primeiro dia de atendimento, mais de 100 pacientes foram atendidos.

Dentre os atendimentos realizados teve fraturas. Os idosos, crianças e gestantes também foram atendidos na UPA Postão.

O local centraliza os atendimentos de urgência. A antiga UPA será exclusivamente para acolher pacientes com suspeita de Covid-19, com 25 leitos, sendo 22 de enfermaria e 3 de suporte ventilatório. . Serão investidos em torno de R$ 300 mil mensais para o aditamento do contrato com o Mahatma, a locação de equipamentos, a aquisição de insumos e materiais e a contratação dos profissionais.

Na última quinta-feira, dia 18, o Prefeito Padre Osvaldo acompanhou o início dos trabalhos no antigo Postão, juntamente ao vice-prefeito Cláudio Romagnolli, a secretária municipal de saúde Cláudia Monteiro, o gestor da UPA Giovani de Carvalho. Também estiveram presentes os vereadores Alan Marçal e Maurício Ferreira.

Os atendimentos ambulatoriais que estavam agendados do CEM, com os médicos especialistas, como cardiologista, ginecologista, dermatologista, serão redirecionados a outros prédios da saúde. Os atendimentos de urgência serão feitos no andar térreo do antigo postão. O Caps continua a funcionar no andar superior.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local