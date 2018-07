Mais de 100 Jovens se Inscreveram no Projeto Pescar e Participam da 2ª Etapa

Mais de 100 jovens se inscreveram no Projeto Pescar e agora participam da segunda etapa – entrevista que vai até o dia 27 de julho. O curso inicial profissional em produção industrial é destinado a jovens com idade entre 16 a 19 anos. Os critérios para participar são: ter vontade de se preparar para o mercado de trabalho, estar cursando no mínimo o 7º ano do ensino fundamental ou estar cursando o ensino médio ou ter concluído. A renda familiar exigida é de até meio salário mínimo por membro familiar.

“Agora na entrevista, nós vamos ver se os jovens realmente se enquadram no perfil do curso, se a renda familiar é a esperada, enfim estaremos fazendo uma entrevista com todos os 114 inscritos e vamos buscar os 20 jovens que mais querem é que mais precisem”, informa Renata Sanches, educadora social da indústria que apoia o projeto na cidade.

O Projeto Pescar é realizado por uma indústria de suco de Catanduva e oferece para os alunos, uniforme, transporte e alimentação.

“Só não podem participar jovens que cursam faculdade ou cursos técnicos e tecnológicos. O curso é destinado aos jovens que não tenham registro em carteira, pois priorizamos em ajudar aqueles que almejam o primeiro emprego”, ressalta Renata.

A quarta turma do Projeto Pescar se formou no dia 13 de junho, no auditório da Prefeitura de Catanduva. O curso tem duração 11 meses, com início previsto para o dia 29 de agosto. As aulas acontecerão das 8h até às 14 horas.

“O curso é de produção industrial, mas 60% da grade são destinadas as disciplinas de desenvolvimento pessoal e cidadania e os 40% são as matérias específicas da área industrial. É um curso diferencial que forma cidadãos”, informa Renata.

Karla Sibro

Da Reportagem Local