Mais de 10 Mil Alunos Voltam às Aulas Nesta Terça-Feira

Exatos 10.297 alunos voltam às aulas nesta terça-feira (24) na rede municipal de ensino de Catanduva. O motivo do retorno antecipado foi por conta da Copa do Mundo, que teve participação da Seleção Brasileira até as quartas de final. A maior parte foi para a educação fundamental que reúne 6.218 crianças.

Ainda conforme dados da Secretaria Municipal de Educação na Educação Infantil são esperados 4.079 alunos. No início do ano letivo, várias ações foram realizadas nas instituições de ensino. Os serviços, que foram finalizados no começo do ano, incluíam reparos, reformas e limpeza, conforme pedidos dos próprios diretores. Sinalização de trânsito nas ruas que ficam em frente às unidades de ensino ganhou reforço.

Já na rede estadual de ensino as aulas regulares do segundo semestre têm começo agendado para a semana que vem, no dia 1º de agosto. Para cumprir os 200 dias letivos que estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as escolas devem encerrar a programação pedagógica, no mínimo no dia 20 de dezembro, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. Durante todo o ano letivo as escolas recebem as matrículas de novos alunos interessados a integrar a rede estadual de ensino. “Para fazer o cadastro basta se dirigir à unidade de ensino mais próxima e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis” informa a Secretaria de Educação.

Copa muda rotina nas escolas

Por conta do mundial de futebol, um novo ritmo foi adotado nas escolas brasileiras. Apesar disso, o calendário das aulas vai variar de acordo com a rede de ensino.

Algumas das instituições do país optaram por antecipar as férias do meio do ano para todo o período da Copa. Já outras, preferiram liberar os estudantes nos horários dos jogos da Seleção Brasileira.

Em todas as unidades devem ser cumpridas as 800 horas do ano que constam na Lei de Diretrizes. Conforme aponta a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na maior parte das cidades, houve a suspensão das aulas no período em que havia jogos do Brasil, mas nesse caso, as aulas devem ser repostas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local