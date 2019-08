Mais De 1/3 Das Mulheres Trabalham Fora Para Complementar Renda

A preocupação com a segurança financeira deve estar entre suas prioridades

Mãe, mulher e chefe da família. O perfil do público feminino é mais conservador, e o foco é garantir um futuro mais tranquilo para família e para os filhos quando o assunto é finanças pessoais. Nos últimos anos, a quantidade de mulheres que trabalham fora só cresce, assim como também aumenta o número delas no controle do planejamento financeiro familiar, mesmo que tenham que ser multitarefas.

As mulheres ganham menos que os homens, dedicam quase um dia inteiro a mais por semana aos afazeres domésticos e chefiam 4 a cada 10 lares no Brasil, como mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse conjunto de informações pode servir como ponto de partida para que o público feminino, repleto de atribuições e sob os efeitos de várias desigualdades socioeconômicas.

No Brasil, uma fatia de 33% do planejamento financeiro familiar está nas mãos das mulheres (no segundo colocado, o México, a participação é de 30%). Já nas economias consideradas desenvolvidas, a liderança feminina é de, no máximo, 22%.

A visão geral da pesquisa mostra que três quartos das mulheres entrevistadas apontam o planejamento para a aposentadoria como a principal preocupação. A cada dez, sete afirmam que cuidados de longo prazo e a contratação de seguros também são muito relevantes.

Para as brasileiras, a preocupação com a segurança financeira deve estar entre suas prioridades não apenas entre aquelas com alto patrimônio. A orientação vale para todas as faixas de renda. Como mostra levantamento do IBGE obtido a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), as mulheres ainda ganham, em média, 20,5% menos que os homens.

Em outras palavras, as brasileiras ganham menos e cada vez são mais responsáveis pelas despesas de casa e da família.

Keller Goncalves é mãe, esposa e trabalha como vendedora no comércio de Catanduva ela conta que teve que deixar de lado avida que tinha com a chegada dos filhos e ir a luta para garantir o complemento da renda familiar, ela deixa as crianças na escola as 6h30 e volta para casa depois de um dia todo de trabalho as 6h40 e não para um minuto com todo serviço doméstico. “Não se pode reclamar porque conheço muita gente que está em situações piores temos que esperar que tudo se melhore na economia do país e outros setores sempre digo a meus filhos que a família é sempre a base por isso tem que buscar sempre o melhor” termina a vendedora.

Ariane Pio

Da reportagem local